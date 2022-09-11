葉姓小黃司機因邊開車邊開車門趕蚊子遭到民眾檢舉，高雄市仁武分局依照「以危險方式在道路上駕駛汽車」、「駕駛人以危險方式在道路上駕駛汽車」開罰葉男1萬8000元及吊扣汽車牌照3個月並應參加道路交通安全講習，葉男認為疫情原因影響生計且裁罰過重，提起行政訴訟。高雄地方法院認為葉男開車門已影響到其他用路人安全，趕蚊子的行為也容易使葉男反應不及發生事故，因此駁回葉男的上訴。

葉男在2021年5月13日晚間駕駛計程車，但因有蚊子飛入車內，葉男便一邊行駛車輛一邊將車門打開趕蚊子，遭到路上的民眾錄影舉發，高雄市仁武分局8月18日依照「以危險方式在道路上駕駛汽車」、「駕駛人以危險方式在道路上駕駛汽車」開罰葉男1萬8000元及吊扣汽車牌照3個月並參加道路交通安全講習，記違規點數3點。

葉男不服裁罰提起行政訴訟，他喊冤當時只開50公里的車速，並沒有飆車，且只開一個車門驅趕蚊子，有在注意路上行駛車輛的安全，卻收到2張違規罰單，讓葉男更無奈的是因為疫情關係計程車的生意已經很不好做了，又被吊扣汽車牌照3個月，會影響到他的生活，要求法院從輕處罰。

法官認為雖然危險駕駛的範圍太廣，無法一一列舉，但葉男開啟車門約30度，且行駛時間長達8秒鐘，雖然前後沒有來車，但開車門的行為已經危害到其他用路人的安全，且葉男可能因為專心趕蚊子而分心，會使車子偏離車道，若遇到緊急狀況可能會反應不及導致事故發生，因此駁回葉男的上訴，按照原處分裁罰。