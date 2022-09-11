今天各列車幾乎都準點，台鐵經過搶修順利恢復正常。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

一早彰化各站湧現準備收假的返回崗位的旅客，許多民眾原以為還在卡，趕到車站看到列車正常運行，心中石頭才放下。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

台鐵因員林至花壇路段因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，從8日起已搶修超過72小時，順利趕在11日中秋連假最後一天搶修完畢，一早全線列車正常發車，一早彰化各站湧現準備收假的返回崗位的旅客，許多民眾原以為還在卡，趕到車站看到列車正常運行，心中石頭才放下。

彰化火車站是台鐵山海交會換班的車站，在台灣鐵路來說扮演相當重要角色，特別是台鐵故障剛好發生在彰化，彰化站從８日開始人潮就不斷，直到今天凌晨恢復正常，才讓壅塞好幾天的彰化站得到舒緩。

返彰化過節準備回到學校的男大生表示，週五晚上回來沒有卡到，不過這幾天看新聞確實有點小緊張，很怕修好又壞掉，今天早上有說修好了，希望準時；還有民眾說台鐵品質從沒改善過，爛死了，一點誠意都沒有，如果要改早就改好了，只有爛想不到其他說法。

而今天因為是中秋連假最後一天，彰化車站站外原規畫「類公車」接駁站，連遮陽棚都搭好，但隨著台鐵平交道故障順利恢復正常，類公車站也用不到，不過也讓站方人員鬆了一口氣，好在能在收假前恢復正常。

根據台鐵應變中心統計，3天共累計影響396列次，7萬7249位旅客，台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。