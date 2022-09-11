為了產出肥美貢寮鮑，除了靠著貢寮純淨海水、潮間帶養殖場，每年4至11月貢寮鮑育成期，需要靠養殖達人下水清潔、每日餵食，才可收穫豐厚成果。（新北市漁業處提供）

新北市貢寮擁有美麗海岸線，沿線有龍洞灣、福隆沙灘、卯澳灣、馬崗潮間帶、三貂角燈塔等知名景點，為了產出肥美貢寮鮑，除了靠著貢寮純淨海水、潮間帶養殖場，每年4至11月貢寮鮑育成期，需要靠養殖達人下水清潔、每日餵食，才可收穫豐厚成果。

漁業處指出，貢寮鮑通稱貢寮地區飼養的九孔、鮑魚等鮑魚類水產品，貢寮鮑是底棲生物，喜歡躲在礁岩洞穴，因此以礁岩上的海藻為主食，養殖達人通常會在養殖池裡，將隱蔽石依序作魚鱗狀堆疊，模擬海底洞穴的樣子，提供貢寮鮑躲藏。

養殖達人葉士偉為了養出肥美貢寮鮑，每天產地直送新鮮海藻龍鬚菜，經過乾淨海水攪拌清洗2次以上，將泥沙等異物清除後，避免堵塞堵塞貢寮鮑棲息躲藏的隱蔽石洞穴，接著用抽水泵將海藻均勻地灑到養殖池中，確保貢寮鮑能吃到最乾淨新鮮的食物。

葉士偉說，每年7至9月間沒有颱風，東北角少有風浪，食物殘渣就容易堵塞養殖池的洞穴，若久久未清，沈積物在洞穴腐敗可能會影響貢寮鮑的健康，因此他每月都需下水1至2次，檢視養殖池環境、貢寮鮑的生長狀況，同時用抽水馬達清除沉積物，並移除海星、蟹類、章魚等貢寮鮑的天敵。

漁業處表示，新北貢寮鮑以肥美鮮嫩出名，市府會持續進行未上市水產品抽驗，輔導漁民透過產銷履歷認證或使用水產品生產追溯條碼，讓消費者買到最新鮮的貢寮鮑，除了貢寮鮑外，新北轄內也盛產石鱉、鬼頭刀、煙仔魚、飛魚、小卷等當季漁產品，民眾可至新北市漁業處官網「新北市特色漁產品」網站（https://is.gd/LsN6lT）查詢，用行動支持在地漁民。