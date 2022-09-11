昨（10）日是中秋節，許多人都會烤肉慶祝，台中市長盧秀燕推薦民眾，在大魚大肉之後，不妨嘗嘗清爽台中梨子解膩。

盧秀燕今於臉書指出，台中是全國最大梨產區，出產的梨子品質好，有著「水梨故鄉」的美譽，而過去台中仰賴進口梨穗，但在她上任推動「國產優質梨穗示範補助」後，已減少對進口梨穗的依賴。

盧秀燕也喊話，現在正是需要大家支持在地優質農產品的時候，「快把這些可愛的梨子帶回家！」