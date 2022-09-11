海巡人員與偵搜犬登船檢查時，於密艙查獲市值約1000萬元私菸。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

海巡人員與偵搜犬登船檢查時，於密艙查獲市值約1000萬元私菸。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名柯姓男子涉嫌與走私集團接觸，搬運數百箱私菸上船，10日返回八斗子漁港，海巡人員與偵搜犬登船檢查時，於密艙查獲市值約1000萬元私菸，11日依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。

海巡署北部分署表示，為防杜不法分子趁隙從事不法行為，實施「秋節強化勤務查緝專案」，第二（北基）巡防區指揮部統合北部分署第二岸巡隊、偵防分署基隆查緝隊、艦隊分署第一（基隆）及第十六（澳底）海巡隊，組成專案小組實施聯合查緝。

八斗子安檢所昨晚上7時許，於八斗子漁港加強船舶安全檢查，海巡人員登上柯男漁船檢查，並派遣偵搜犬一同搜索，開艙後在密艙發現大量以防水袋包裝「金橋GOLDEN BRIDGE」走私菸品，總計286箱、14萬3000包，市值約新台幣1000萬元，立即通知基隆市政府財政處菸酒管理科、台北市政府財政局菸酒暨稅務管理科到場協助處理。

據了解，柯男8日駕船出海作業，趁中秋連假期間返回八斗子漁港，涉嫌與走私集團接觸。海巡署第二巡防區為避免產生防疫破口，海巡人員執行搜索時不敢輕忽，全程穿著防疫裝備，並對漁船長及其他3名船員實施體溫量測及消毒工作，均無發燒，後續將依違反菸酒管理法函送基隆地檢署，另涉案人員將交由基隆市政府衛生局進行PCR採檢暨送驗作業。

海巡署第二巡防區指揮部呼籲，私梟利用不法管道走私物品，已形成防疫破口，呼籲國人共同將走私物品阻絕於境外，民眾若有發現走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，海巡署獲報後將立即派員前往查處。

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