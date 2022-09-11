徐新洋（左起）、胡釋安一起錄製胡瓜主持的《綜藝大集合》。（民視提供）

徐新洋（左）、胡釋安體力驚人，彷彿過關機器。（民視提供）

胡釋安即使跌倒，仍穩住手中水盆。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前在雲林斗六錄製中秋節相關內容，胡瓜的兒子胡釋安與徐乃麟兒子徐新洋意外現身，悄悄給胡瓜帶來驚喜，難得在節目上同框的胡瓜父子倆，不僅讓人眼睛為一亮，胡釋安在遊戲中的表現更是令胡瓜十分自豪，「不愧是我的好兒子，跟我很像」。

節目因應中秋節，讓藝人們穿上各式食物的布偶裝來玩遊戲「烤肉大賽」來挑戰，一隊五位參賽者，必須從起點開始穿過3個塗滿嬰兒油的障礙物，成功抵達終點才算完成，胡釋安被分配到穿蝦子裝，沒想到卻站在起點準備要跳到第二個障礙物時，因爲踩到自己的衣服而腳滑往前摔，讓胡瓜在一旁笑到不能自己。胡釋安尷尬的站起來笑了笑，又重新開始遊戲，第二次開始就駕輕就熟，不僅輕鬆突破障礙物，還在中間扮演接力的角色，接應隊友過關，展現出過關機器的一面。

徐新洋更是展現驚人體力，在「奔跑吧萬里長城」以超快速步伐跟倒下的棧板比快，讓全場驚豔；此外，在「一比鴨鴨玩水去」單元時，胡釋安也戴起鴨子帽在濕滑地板上保持半蹲姿勢並端一盆水，跳到板子跟跳過繩子，只看到籃籃與其他藝人摔滑跌個四腳朝天，胡釋安也在條繩子時屁股摔著地，但卻穩穩的把水盆握住沒翻到，超帥過關讓全場響起歡呼。當天精彩的表現也讓在場藝人為之一亮，胡瓜臉上更是滿滿的驕傲說：「不愧是我的好兒子，跟我很像」，此話一出卻招到眾藝人吐槽，笑翻全場。