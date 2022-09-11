近期南韓演藝圈爆出一名知名男演員吸毒到街上亂跑，遭民眾報警後在家遭到逮捕消息傳出後，此事鬧得沸沸揚揚，引起外界好奇男演員的真實身分。由於韓媒曝光了部分身分線索，「4X歲」、「主演級」、「2006年出道」，後續不只爆出其他線索，韓媒《體育京鄉》更直接公布打馬賽克的照片，被網友發現疑似就是曾演《私生活》和《基督山小姐》的李尚寶（이상보）

據韓媒報導，那名遭逮的吸毒男演員身分共有5線索，「4X歲，1981年生」、「主演級」、「2006年透過電視劇出道」、「2021年曾演日日劇主角且2022年沒新作品」、「Instagram帳號改成非公開」。由於線索範圍越來越小，許多網友都猜測是演員李尚寶，而在《體育京鄉》最新報導公告馬賽克照片後，更讓網友認為就是他。

《體育京鄉》4X歲吸毒演員報導中照片，被發現疑似就是李尚寶。（圖／翻攝自《體育京鄉》、韓網）

李尚寶2006年以電視劇《透明人間崔長洙》出道，出生於1981年10月21日，今年41歲（南韓年紀為42歲），2021年曾在日日劇《基督山小姐》擔任主角吳河俊，Instagram帳號目前是非公開狀態，2022年並沒有任何作品。其實，他是以藝名「李寶賢」出道開啟演藝活動，但2013年突然以私人原因暫退演藝圈，直到2016年才改用本名復出。

李尚寶曾演過《私生活》、《基督山小姐》和《RUGAL》等劇。（圖/NAVER）

日前根據南韓論壇爆料，近來有40多歲大咖男演員因吸毒案件被捕，事主不僅是2006年出道、還曾演多部知名電視劇主角，消息一曝光引來眾多網友的猜測，許多知名男演員都被點名，如李茂生和朴海鎮，不過兩人與經紀公司都火速發表聲明澄清與否認，並表示若有謠言一定會祭出法律手段。