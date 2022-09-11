中秋節月圓人團圓，不過對政治人物來說，即使是過節仍然要「打卡上班」。民進黨新北市林佳龍今（11）日在臉書透露，日前在錄影現場首次與恩恩爸見面，談論的話題在中秋節時刻讓人更感不捨，他承諾未來若有機會擔任新北市長，將以台中市「緊急醫療網」的經驗來完善新北市的醫療救護體系。

日前在錄影現場首次與恩恩爸見面，被詢問如何讓防疫工作及急難救援做得更好，林佳龍表示防疫工作是全民的挑戰，政府應透過科技整合資訊流，讓救援的工作能在資訊充分交換的情況下，避免延誤的情況。

「恩恩家族跟台灣社會需要的是真相，而不是仇恨跟二度創傷。」林佳龍指出，自己曾說過若當選市長，將以「程序公正」跟「資訊公開」為前提，邀請第三方專業人士重啟行政調查，用真相讓社會和解，也讓真相帶來社會善的循環，並以擔任台中市「緊急醫療網」的經驗，來完善新北市的醫療救護體系。

林佳龍說，治理一座城市，需要的不只是技術面的完善，首長跟相關局處首長更要有「以人為本」的思維，才能讓我們居住的城市，散發溫度。