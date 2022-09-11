中央流行疫情指揮中心11日公布桃園3404例確診個案。桃園市衛生局長王文彥說明，桃園本土個案數較10日3783例下降10.02％，其中65歲以上個案占11.40％、18歲以下個案則占18.40％。

衛生局提醒民眾返回工作崗位或學校前，應留意自身健康狀況，特別是中秋連假期間參加聚餐、聚會等具有染疫風險之活動，可能將病毒帶往學校及職場，民眾若有任何身體不適症狀，可先行快篩或就醫評估，降低近期流行的Omicron 亞型 BA.5疫情擴散可能，民眾仍應維持良好防防疫習慣，勤洗手、外出佩戴口罩，完整接種疫苗，減緩社區傳播，維護醫療量能，讓生活逐步恢復正常。

王文彥表示，12日桃園12處社區接種站提供莫德納疫苗接種服務，時間為上午8時至12時及下午1時至4時，特別提醒民眾中央疫情指揮中心已將第二次追加劑間隔由5個月縮短成3個月（84日），民眾年滿6歲以上不論劑次，只要符合接種資格者，皆可攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）就近前往接種。民眾外出應梅花颱風外環氣流影響，注意外出安全。

有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共2萬7789人，照護案件累計64萬5588人，已完成64萬920人，累計完成率約99.3％。截至9月11日止，桃園專責ICU開設38床、收治31人、空床數7床；專責病房539床，收治251人，空床數288床，收治比率約46.6％，醫療能量充足。