民進黨新竹市長參選人沈慧虹及競選團隊批評民眾黨新竹市長參選人高虹安的香山政見空洞，搞不清楚狀況又不做功課。高虹安11日反批沈慧虹沉溺在失敗主義中，並強調新竹市需要有前瞻性、行動力，不因挑戰而退縮的市長。

面對綠營批評，高虹安說，竹市過去推動電動公車失敗，主要因2012年電池技術還不成熟，如今10年過去，相關技術早就不可同日而語，沈慧虹卻還沉溺在過去，不僅貽笑大方，也顯示對科技發展的無知。

高虹安表示，電動車與自駕車是下個兆元產業，美國加州、以色列等大都市都在積極推動，且前新竹市長林智堅，也在南寮規劃自駕車測試場域，她不懂為何沈慧虹為何思想封閉，不願接受新的思維，不但打臉林智堅，也讓香山居民錯失發展機會。

至於果菜市場遷建案，高虹安則強調，林智堅、沈慧虹執政下，果菜市場遷建延宕7年多，讓攤商顧客處在有結構疑慮的危險建物中，顯示沈的執行力低落，到現在也說不出遷建期程，只會用「規畫中」來欺騙市民，完全不適合執政。

高虹安強調，自己絕不像沈慧虹沉溺在失敗主義中，未來將會組織跨黨派、專業、無私且勤奮的市府團隊，來為市民處理各種大小問題，帶領新竹市進步、繁榮。