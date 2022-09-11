針對民進黨雲林縣長參選人立委劉建國接受電視媒體專訪縣長選戰相關議題時表示政治不該是特定家族禁臠等，雲林縣府新聞處長羅楚東表示，雲林從2005年到2018年連續13年都是民進黨執政，劉建國也自2009年連續擔任立法委員至今，雲林縣長期以來是單一政黨掌握關鍵政治權力，相信雲林縣民自有公評。

羅楚東指出，縣長張麗善自2018年底上任，施政的唯一依循就是一定要對縣民與地方發展有利，不因政黨不同而有差別待遇，相信劉建國走訪基層時一定也會聽到縣民對她的肯定。

羅楚東說，這3年多來，張縣長與縣府團隊勵精圖治，改變雲林過去長期的停滯不前，交出許多中央政府也高度肯定的成績單，例如首次獲得行政院「政府服務獎」，由蘇貞昌院長親自頒獎；衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」林縣已連續2年非六都第一名，去年更是全國第二；環保署空品改善評比連續2年全國特優；工程界奧斯卡雙金獎「金質獎」與「金安獎」，雲林縣都有獲獎；觀光人次突破千萬；財政紀律從過去遭到監察院數度糾正，張麗善上任後減輕債務68億元，且未再舉債一毛錢。

羅楚東強調，縣府獲獎連連，包括中央級的評比，張縣長並未自滿，劉委員若以民代身分提出有建設性的建議，縣府團隊一定會虛心接受，但若只想惡意指控或扭曲，相信雲林縣民自有公評。