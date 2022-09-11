防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核。圖：疾病管制署提供

高雄市6日出現首例登革熱確診後，高市防疫團隊主動採檢有地域關係的民眾，11日又新增4名確診個案，4例個案經研判確認為同一波社區群聚感染。高雄市政府也祭出獎勵政策，對於入境後5日內或發病2日內主動通報的確診者，發2500元的獎勵金。

疾管署表示，4名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，4名個案均因居住地鄰近今年9月10日公布個案(案2、案3)，於9月9日、9月10日接受擴大採檢後確診。且病毒與案1均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

市長陳其邁表示，目前時序正處於登革熱疫情好發期，鼓勵市民自覺不適有登革熱症狀時能主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，高雄市政府每案皆發給獎勵金新台幣2500元。

衛生局分析群聚感染當地病媒蚊密度為布氏指數為1至2級，高風險場域除家戶中存積水容器如花器、桶缸盆甕外，空地、空屋、防火巷、積水地下室、市場、公園綠地、學校、工地、不流通溝段等亦為社區防治重點；區級指揮中心集結市府團隊預計12日針對前鎮區警戒範圍13里發動「社區大掃蕩」環境整頓工作，結合當地社區動員全面針對各里列管高風險場域執行登革熱防治工作。

衛生局分析，國際登革熱疫情嚴峻，鄰近國家如越南、菲律賓、泰國等疫情均處高峰或持續上升，如登革熱流行地區旅客進入社區，約5至7天潛伏期，之後於登革熱病毒血症期間，經由環境中孳生的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬，將可散播登革熱病毒。呼籲民眾提高警覺若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀、應盡速就醫。另病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，提醒市民朋友應每週落實居家環境「巡倒清刷」，有效降低疫情風險。