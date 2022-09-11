隨著中颱梅花逼近，往來東港、小琉球的交通船宣布12日停航，中秋連假期間統計超過萬名遊客上島，也都陸續返航，但有台北特地南下的遊客望海興嘆說，已經規畫3次小琉球行程，卻每每都因颱風攪局而作罷，決定改往他處繼續旅程。
根據東琉線交通船業者統計，中秋連假首日登島遊客約1萬2500人，第2天也有6500人、但從琉球回到東港遊客僅6000人，因此收假日估計須運載超過萬名遊客回到東港；考量受到颱風外圍環流影響，氣象局預估瞬間風速達6級以上，浪高達2公尺，因此12日上午7時自小琉球發船一航次前往東港後，將全面停航。
其中特地從台北南下屏東、原規畫三天兩夜的小琉球行，婦人苦笑著說，船公司提醒周一全天停航外，周二停航機率也很高，只好轉往墾丁或台東繼續旅程，她也透露，已經連續3年來到東琉碼頭，卻都因颱風，這輩子還沒踏上過小琉球島，「真的很無緣」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。