周一東琉線交通船停航，萬名遊客陸續搭船回到東港。(民眾提供)

隨著中颱梅花逼近，往來東港、小琉球的交通船宣布12日停航，中秋連假期間統計超過萬名遊客上島，也都陸續返航，但有台北特地南下的遊客望海興嘆說，已經規畫3次小琉球行程，卻每每都因颱風攪局而作罷，決定改往他處繼續旅程。

根據東琉線交通船業者統計，中秋連假首日登島遊客約1萬2500人，第2天也有6500人、但從琉球回到東港遊客僅6000人，因此收假日估計須運載超過萬名遊客回到東港；考量受到颱風外圍環流影響，氣象局預估瞬間風速達6級以上，浪高達2公尺，因此12日上午7時自小琉球發船一航次前往東港後，將全面停航。

其中特地從台北南下屏東、原規畫三天兩夜的小琉球行，婦人苦笑著說，船公司提醒周一全天停航外，周二停航機率也很高，只好轉往墾丁或台東繼續旅程，她也透露，已經連續3年來到東琉碼頭，卻都因颱風，這輩子還沒踏上過小琉球島，「真的很無緣」。