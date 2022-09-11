安平港跨港大橋預計今年底動工，2026年完工。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

向來為觀光重鎮的安平每逢假日就交通壅塞，為紓解安平長期以來交通難解問題，台南市政府原訂去年新建安平漁港跨港大橋，卻因原物料上漲，3度流標，工務局原本編列13.5億元經費已追加至18.36億元，希望能趕在年底前動工，力拚2026年完工。

安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，可望紓解安北路進入安平舊城區的觀光車流，工務局指出，該新建工程總經費原先編列13.5億元，原本預計去年動工，結果卻3度流標，除已增加經費預算也修改局部工程設計，希望能夠增加廠商投標意願，近期已重新公告招標，有機會能在年底前動工。

安平跨港大橋的興建一直是地方企盼的重要建設，南市府指出，安平港第一座跨港大橋興建完工後，將打通當地交通任督二脈。

工務局指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，跨港大橋完工後，將形成環形交通網，紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通。

此外，安平漁港跨港大橋也可連結安平漁港兩岸帶狀安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，提供民眾更便捷交通路網，促進觀光產業進一步發展。

市長黃偉哲表示，安平近年觀光旅宿業蓬勃發展，也曾舉辦國慶焰火，而跨港大橋採環狀線概念，以前是單向進出，之後是有進有出，有助於解決安平假日交通壅塞問題，也期待大橋工程如期如質完工。