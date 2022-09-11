昨（10日）上午11點37分水星正式在天秤座逆行，直到10月2日才恢復順行，而這也是今年的第三波水逆，運勢命理網站《靈匣網》提醒，水逆期間水瓶座、雙魚座、雙子座、處女座、天秤座、射手座首當其衝，不論是感情、工作還是財運方面，都要特別謹慎小心。

【水瓶座】

水瓶座在水逆期間會因桃花太多引起他人誤會，進而耽誤正桃花到來，甚至導致情侶或夫妻之間的感情出現裂痕。此外這段時間水瓶座的脾氣會很硬，面對家人十分暴躁，經常跟家人發生衝突，家庭關係會受到很大的影響。

【雙魚座】

雙魚座在水逆期間要警惕感情方面的問題，與家人、伴侶、朋友發生爭吵的機會很大，也許起初只是為了一件微不足道的小事起爭執，但因為多愁善感的性格釋放出負能量，導致事情變得更加糟糕，讓雙魚座容易感到失落和難過，需要好好調整自己的心態。

【雙子座】

雙子座在水逆期間工作狀態穩定，感情部份也會因為自我或朋友們的開導，逐漸走出陰鬱，但要注意出門可能常常忘記帶東西、錢包手機遺失、家中電子產品損壞等，給生活帶來許多麻煩，也有破小財的風險。

【處女座】

處女座在水逆期間會因為表達不準確或語氣不好得罪他人，工作上容易丟失訂單和客戶；感情上容易與伴侶鬧矛盾，但因為處女座懶得解釋，導致矛盾越來越深。

【天秤座】

天秤座在水逆期間工作節奏變快，加班熬夜成常態，但情侶之間會因為見不到面或觀念不同而漸行漸遠，就算在一起也有可能各懷心事，應該好好想想這段感情該何去何從，而不是一味苦苦等待，建議在工作不忙碌的時候適當與對方談論未來，明確彼此的心意。水逆期間開銷會很大，容易犯低階錯誤，要注意控制。

【射手座】

射手座在水逆期間會變得非常忙碌，容易四處奔波，因此在安全方面要多加注意，尤其開車容易與人發生擦撞，甚至起衝突，對身體和經濟有一定影響。另外，到戶外旅遊時恐怕有意外不斷、受傷的可能，建議不要頻繁外出，尤其女生一定要保護好自己，不要輕易接受陌生人的邀約。