海巡署第一巡防區等單位上午即派遣人力對海上、岸際等警戒區域行管制作業，對遊客進行勸離。（吳佩蓉攝）

中央氣象局今（11日）上午8時30分，發布梅花颱風海上警報，宜蘭縣政府災害應變中心二級開設，縣內水域、岸際等管制區同時生效，海洋委員會海巡署第一巡防區等單位，緊急在海邊拉起封鎖線，針對各海岸線遊客進行勸離，以確保民眾安全。

宜縣府11日開設宜蘭縣災害應變中心，縣內海岸線、臨海、河川等已列為警戒區，警戒區內人民或車輛均禁止進入，勿前往警戒區從事戲水、觀浪、登山等活動；一級開設時將新增山地、漁港列為管制區，針對入山民眾及漁船、漁工等強制撤離等作業。

因東北海域列入梅花颱風海上警報警戒範圍，海巡署第一巡防區等單位上午即派遣人力對海上、岸際等警戒區域行管制作業，對遊客進行勸離，所有民眾皆配合上岸，海巡人員持續管制作業中，以確保民眾生命安全。

宜縣府呼籲，民眾不要觀浪與戲水，若有勸導不聽者，可依《災害防救法》規定開單，處以5至25萬元罰款。