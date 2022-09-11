擁有F罩杯的歌手兼直播主高萱，上月在「S2O Taiwan潑水音樂祭」，身穿比基尼與另一爆乳女網紅從雙乳之間倒酒，另一人在其肚臍間接酒暢飲，香辣刺激的畫面震撼全場。高萱不只身材好，歌聲也相當好，日前她在抖音演唱〈從前說〉，一上線就吸引3萬多位台灣粉絲收聽，更在大陸抖音一分鐘召集6萬人，號召力堅強。 高萱說，因為大家都女生，想的點子彼此不排斥，也容易執行，這次在「S2O Taiwan潑水音樂祭」有5萬多人朝聖，為了「答謝」眾人到場，所以她和其他辣妹想出「流漟奶酒請君舔嚐」，來吸引眾人目光。

高萱表示，活動上除了有「電音界小賈斯汀」Danny Avila、PROPHECY、謝和弦、黃明志、酷龍的「具俊曄」和神秘嘉賓「周湯豪」，大家賣力炒熱現場氣氛外，自己「責無旁貸」換上火辣比基尼，穿梭在園區內和民眾濕身互動，她自認自己是做什麼像什麼的好榜樣。

高萱解釋其實平常沒玩得這麼瘋，「我們很多都是斜槓正妹，還有其他事要做，這次純粹好玩而已。像我要忙直播，忙唱歌，多方面經營。」 她在抖音影片中，秀出F罩杯的好身材，加上歌聲輕柔、感性，帶著點哀戚，一開口就敢動了大陸網友，6萬多人紛紛上線欣賞，朋友也笑高萱是「抖奶高歌震動抖音，網暴動來大陸秀本尊」，高萱說：「別這樣，這首〈從前說〉，我可是很認真在唱。」 至於何時到大陸抖音又抖奶，高萱說，現在很認真思考這件事，但還是要等到疫情減緩更多之後再去，希望大陸歌迷繼續期待。