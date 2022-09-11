南投縣集集鎮國寺地處偏僻，縣府投入經費進行聯外道路改善，11日舉行鎮國巷通車儀式。（陳淑娥攝）

南投縣集集鎮國寺地處偏僻，縣府投入經費進行聯外道路改善，11日舉行鎮國巷通車儀式。（陳淑娥攝）

南投縣集集鎮國寺地處偏僻，縣府投入經費進行聯外道路改善，11日舉行鎮國巷通車儀式，縣長林明溱率信眾持香膜拜；此外，鎮國寺往中寮鄉道路則同步舉行動土典禮，現場來賓冠蓋雲集。

集集鎮國寺山路通車儀式盛大且莊嚴，包括縣長林明溱、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善以及立委許淑華、馬文君也到場。為祈求出入平安，鎮國寺住持廣心上人為通車法會主法，來自各地信眾湧進鎮國寺，見證信仰中心大事，導致山路大塞車。

林明溱表示，感謝立委許淑華、馬文君協調中央協助，完善這項建設，加上縣府自籌部分經費，鎮國寺對外交通將可以獲得改善，信眾出入將更方便。張麗善指出，鎮國寺信眾遍布各地，很多雲林鄕親也是信徒，感謝南投縣府協助改善聯外道路。

南投縣府指出，鎮國寺鎮國巷完成改善只是第一步，縣府決定拓寬往投27線支線、鎮國寺通往中寮鄉道路同步舉行動土典禮，全長800公尺，路寬3米拓寬至6 米，工程經費6358萬元，可望趕在縣長林明溱卸任前完成。

鎮國寺位於集集鎮山區，由於地點偏僻，居民、遊客反應道路危險，縣長林明溱前往勘查，決定提撥經費辦理鎮國寺往集集道路的改善工程，包括第一期工程600萬元，農投集005農路改善工程第二期工程700萬元，如今完工通車。