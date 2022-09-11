台鐵因員林至花壇路段因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，經過搶修趕在11日搶修完畢順利通車。(吳建輝攝)

台鐵因員林至花壇路段因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，經過搶修趕在11日搶修完畢順利通車，11日下午約1點左右，交通部次長胡湘麟與台鐵局長杜微再度到現場巡視，杜微表示，要跟旅客與周圍附近民眾致歉，打擾到大家，另外也針對最新情形做說明。

杜微指出，經過同仁昨天晚是的努力，趕在中秋連假收假前搶通，還是要再次跟旅客，以及大村中正西路周圍住戶民眾致歉，確實打擾到大家了，而經過３天的努力，確定感擾源就在中正西路平交道這邊，目前已經抑制住，會持續觀察。

杜微說，當時事件發生後，員林這一段有長達６、７公里的路線要查修，因此確實花了一點時間，一個位置一個位置故障排除，因此才會花到３天時間，不過目前確定位置，設備確實有遭受外來的干擾，只不過干擾源橫在查找，目前解決方式是透過設備來抑制干擾。

杜微強調，目前的解決方法效果顯著，從早上到現在全線列車順利通行，至於為何會受到干擾，台鐵仍在查修，包括感應電流、機械設備等都有可能，目前持續派員在現場監控，後續會盡速完成相關維修與故障排除，盡早讓台鐵恢復運行順暢。