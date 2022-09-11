澳洲和紐西蘭今天在兩國首都正式宣布，8日繼位成為英國國王的查爾斯三世（King Charles III）為澳洲和紐西蘭的國家元首。

路透社報導，紐西蘭在威靈頓的國會宣布查爾斯三世為君主。英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，王儲查爾斯繼位成為查爾斯三世。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在國會階梯上表示，這個儀式承認女王之子「查爾斯三世國王陛下作為我們的君主」。

女王駕崩後，阿爾登告訴民眾，紐西蘭進入了改變的時刻。

而在澳洲，澳洲總督赫爾利（David Hurley）則以英國君主在澳洲的代理人身分，在坎培拉的國會大廈宣布查爾斯三世為國家元首，並施放21響禮炮。

英國君主是包括澳洲和紐西蘭在內，英國以外14國的元首，但大致上僅作為儀式性的角色。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稍早表示，9 月22日將為女王舉行全國哀悼日，並訂當天為國定假日。

艾班尼斯表示，他將於15日前往英國倫敦，參加9月19日的女王葬禮，9月21日返回澳洲。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1110911