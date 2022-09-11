「紐崔萊i健康」台北場活動彙集約1500位參與者。（安麗提供）

今天（11日）是中秋連假最後一天，接受了兩天烤肉、月餅美食洗禮，熱愛路跑的北部民眾齊聚台北幸福水漾公園透過「紐崔萊i健康3K Fun Run路跑」甩甩油，儘管天氣因為梅花颱風外圍環流影響時而有雨，但氣溫相當涼爽，參與民眾都高呼「遇雨則發」。

路跑是台灣相當熱門的活動，此次安麗公司設計僅3000公尺的迷你型路跑，搭配充滿互動性的趣味活動，希望讓大人、小孩一起輕鬆動起來，匯集近1500位民眾挑戰，現場並邀請到台灣極限運動員，也是紐崔萊品牌活動大使陳彥博，與大家一同奔向極致健康。

陳彥博認為，慢跑是非常好改變自我與追逐健康的運動，對於沒有經驗的人，參與短距離3公里趣味跑是很好的選擇，只需15到30分鐘便可以輕鬆完成。

陳彥博也分享路跑小撇步，例如前一晚及當天早上一定要補充足夠的營養，跑前熱身運動也不宜過長，開跑時，確認身體狀況良好後便可慢慢加速，避免瞬間爆衝將能量瞬間耗盡，並於過程中觀察關節與肌肉狀態，如有疼痛或不適，應停止並找醫護人員協助，跑完後水分和能量補給則要適量，攝取碳水化合物、電解質，以及蛋白質，也別忘了全身伸展運動，讓緊繃的肌肉得以舒緩。

安麗公司總裁林彥秀則提醒所有參賽者：「不求快、只求帥；不看速度、只看態度。」讓更多人享受戶外運動的樂趣、培養民眾注重健康的好習慣，才是「紐崔萊i健康」活動希望達到的目的。