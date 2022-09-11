花蓮縣壽豐鄉「淺草堂」是縣內首間合法初級加工場，以一條龍方式，加工自家種植的有機農產品，並在去年與故宮博物院聯名推出有機山苦瓜茶，是全國唯一。（羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉「淺草堂」是縣內首間合法初級加工場，以一條龍方式，加工自家種植的有機農產品，其中山苦瓜為其主打商品。（羅亦晽攝）

花蓮縣壽豐鄉「淺草堂」是縣內首間合法初級加工場，加工自家生產的有機農產品，也幫助宜花東小農加工，並協助設計商品包裝及銷售，讓農友專心種植，產出最優質的產品。負責人曾吉生表示，希望透過整合代工服務，延長農產品銷售時間並創造多元性，提高農業產值。

曾獲百大青農的曾吉生，原本在外地從事印刷業，因想轉換跑道於是在2012年返鄉務農，當時見花蓮農業改良場鼓勵種植有機山苦瓜便開始種植。他說，山苦瓜在10年前屬冷門商品，但自認它有潛力而著手試種，不過山苦瓜的味道又苦又難吃，市場接受度普遍不高，於是萌生透過加工增加其價值的想法。

曾吉生興建加工場，逐步將有機山苦瓜加工成茶包、飲料等，但市場接受度依然不高，於是他開始朝優化商品的方向進行，設計產品包裝、精進製作過程外，並取得加工場登記證、食品相關認證後，讓消費者漸漸願意接受這項新穎產品，在市場闖出知名度，去年更與故宮博物院聯名推出有機山苦瓜茶，成全國唯一。

淺草堂除了加工自家產品，也提供宜花東近300名小農，50公斤以下的農產加工，品項多達百項，頻繁運作有則20至30項，且曾吉生也發揮印刷背景的專長，協助農友設計、印刷產品包裝，取得相關法規核可，並在特定期間幫忙銷售，盼能藉此讓農民專心種植出優質的農產品。

曾吉生說，淺草堂雖屬區域型小型初級農產加工場，但希望能透過整合代工服務，延長農產品銷售時間並創造多元性，提高農業產值。

據農糧署統計，全國目前有32座類似淺草堂的合法初級加工場，透過初級加工農產品，穩定產銷價格，延長農產品保存期限，增加農產品價值。