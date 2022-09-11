國民黨台北市前議員羅智強日前赴美，並宣布鄭重考慮參選總統，引起各界討論。今（11）日他在臉書秀出與資深媒體人彭文正合體的照片，大讚對方是「最令人敬佩的通緝犯」，並說若有機會擔任總統，將解密總統蔡英文的論文，幫彭文正平反。

羅智強今日在臉書表示，他在洛杉磯與彭文正同台，同時宣布自己的第5個總統政見，若當總統將解密蔡英文論文，「既是還真相於全民，也是向奮鬥不懈追蔡英文論文真相的彭文正致敬，也是對被蔡英文政府通緝的彭文正的平反」。

「保密30年，根本就是作賊心虛！」羅智強指出，身為國家元首，向人民透明自己的過往僅是義務，質疑蔡英文的升等論文憑什麼保密30年，還好意思通緝彭文正？

羅智強說，雖然自己不一定能當上總統，但他認為任何一位新總統都有義務揭露蔡英文的論文真相，為彭文正進行平反，「彭文正教授自嘲自己是通緝犯，我說，那彭教授就是最令人敬佩的通緝犯！」