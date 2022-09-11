中央氣象局持續針對今年第12號颱風「梅花」(國際命名 ：MUIFA)發布海上颱風警報，中央氣象局表示，受颱風外圍環流影響，北部、東北部有持續性大雨。並指出今天下半天到明天上半天梅花颱風增強，是否會讓暴風圈擴大，以及颱風北上過程中是否會往台灣更靠近些發布陸上警報，氣象局將持續觀察。

至於明天是否有機會放颱風假？天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午指出，要看梅花今天偏西幅度、暴風圈是否再擴大決定，今天將是關鍵。但颱風假還有難度，要先有陸警再說。

根據氣象局資料顯示，下午14時的中心位置在北緯22.8度，東經124.4度，即在台北的東南方約380公里海面上，以每小時8公里速度向北北西進行。

氣象局簡任技正伍婉華表示，受颱風外圍環流影響，北部、東北部為主要降雨區域，東半部海面和巴士海峽風浪也逐漸增大，蘭嶼已有觀測到4.2米長浪，台東、恆春半島、基隆北海岸也有長浪出現。

此外，今天颱風外圍雲系移進也帶來較大雨勢，尤其北部、東北部為主要降雨區域，根據氣象局統計，今日0時起至目前的前10名累積雨量中均在新北市和桃園市，其中新北市烏來區測得最高253.0毫米、桃園市復興區測得137.5毫米，均為豪雨。

今天颱風外圍雲系移進也帶來較大雨勢，尤其北部、東北部為主要降雨區域，根據氣象局統計，今日0時起至目前的前10名累積雨量中均在新北市和桃園市。（取自氣象局網站）

伍婉華指出，目前颱風速度稍微減慢，預估周一(12)、周二(13)會往偏北方向移動，這兩天也是最接近台灣的時候，預計周三(14)才會加速離開，然而目前颱風中心有稍微增強，但預估還是維持相同強度，大氣環境也讓颱風增強空間也有限。

伍婉華強調，雖然颱風增強幅度有限，但今天下半天到明天上半天的增強程度是否會讓暴風圈擴大，以及颱風北上過程中是否會往台灣更靠近些，進而影響發布陸上警報的機率，氣象局將持續觀察。