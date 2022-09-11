民進黨參選人徐定禎的太太跟女兒成為他最佳助選員。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

中秋節連假，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎特別偕同太太、返鄉過節兒子、女兒，前往各地拜票，一家4口難得共聚一堂，他們溫馨拜票也讓鄉親們紛紛豎起大拇指，並為徐定禎加油打氣。

徐定禎表示，由於平時子女都忙於各自的工作，中秋節連假全家團圓，但選舉期間他無暇停下腳步，於是將家庭時光也化為拜票時間。

他說，每逢中秋節，許多熱情的鄉親都會參與社區舉辦烤肉活動，太太和女兒在過節期間也一起擔任幫手，到各個社區和所有鄉親一同分享過節的喜悅，也把握機會跟鄉親宣傳自己的願景與政見，全力爭取鄉親的支持。

徐定禎指出，雖然中秋連假行程滿檔，但是有了家人的陪伴，跑起來感覺更有活力，一點都不覺得累，許多鄉親看到他全家總動員都給予讚賞，很明顯感受到鄉親的熱情支持。

徐定禎說，中秋節連假，許多外出遊子紛紛返鄉，也趁這個機會向所有鄉親報告，今年有機會發生苗栗政治史上首次的政黨輪替，請遊子們年底一定要返鄉投票，11月26日返鄉團圓、翻轉苗栗