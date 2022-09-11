台北市長選戰近日話題聚焦長照政策，國民黨參選人蔣萬安昨批陳時中2020年被監察院糾正，民進黨參選人陳時中今回嗆蔣萬安應把邏輯弄清楚，「不應該看了報告，內容卻沒看，這樣當立法委員就有點失職」。蔣萬安怒轟衛福部的調查僅針對長照使用者，但敢對沒使用到資源的民眾調查嗎？批陳時中不食人間煙火、自我感覺良好。

蔣萬安今天出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會。對於遭陳時中批評沒看監察院糾正內容，蔣怒斥，衛福部拿出自己調查的數據說民眾滿意度高，但是他們是針對長照使用者，也就是這些已經排到長照病床，或使用到長照資源的人來調查，當然數據會好看。「但是你有針對這些沒有排到長照資源、沒有使用到長照資源的民眾做調查嗎？你敢嗎？」

蔣萬安說，現在不只台北市，我們各個地方還是有非常多的民眾，沒有辦法使用到長照資源，平均要排2到3年，這樣的長照悲歌，陳時中實在不食人間煙火、自我感覺良好。

蔣萬安指出，監察院的報告寫的很清楚，就是針對長照2.0、陳時中所推出來的政策做糾正，針對缺乏長照品質控管、預算執行率偏低、還有人力不斷的流失，這些再怎麼硬拗、再怎麼說謊，其實都沒辦法掩蓋這樣的事實。