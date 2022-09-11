澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲將於9月22日為英國女王伊麗莎白二世舉行全國追思大會，並宣布這一天為國定假日。

艾班尼斯告訴澳洲廣播公司（ABC）說，他15日將和總督赫爾利（David Hurley）一起前往倫敦，參加女王19日的葬禮，然後於21日返回澳洲，隔日舉行全國哀悼和紀念儀式。

路透社報導，總督赫爾利為英國君主在澳洲的代表，今天他在坎培拉（Canberra）的國會大廈正式宣布查爾斯三世為國家元首。

當被問到澳洲民眾將如何看待這位新君主時，艾班尼斯表示，查爾斯三世必須「開闢自己的道路」。

澳洲是除了英國之外，海外14個奉英王為國家元首的政權之一，但大致上僅作為儀式性的角色。

為向女王伊麗莎白二世致敬，澳洲目前降下半旗、國會暫時休會；澳洲地標雪梨歌劇院的風帆型建築上也投射出女王的巨幅肖像。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110911