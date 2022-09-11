英國威廉王子成為王儲、繼承「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜後，妻子凱特也繼承已故黛安娜王妃的「威爾斯王妃」（Princess of Wales）頭銜，不過雖然繼承頭銜，英媒報導，黛妃的超值錢傳家寶、婚禮上配戴的王冠並不會傳給凱特，而是由凱特的女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）繼承。

綜合英國《Hello！》雜誌、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的王冠並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。

黛安娜王妃1981年結婚時，由於比女王的王冠更輕，因此她選擇佩戴娘家史賓賽（Spencer）家族的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）搭配禮服，這頂王冠不僅具有特殊的歷史意義，也價值連城，採用花環設計，中間心型向外以捲型裝飾延伸，依序點綴星星、喇叭型花飾。

已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。（資料照／美聯社）

《每日快報》（Daily Express）報導，王冠的中間部分是黛安娜的曾祖母辛西亞．漢米爾頓夫人（Lady Cynthia Hamilton）在1919年從史賓賽家族成員中收到的結婚禮物，1930年代珠寶商進一步使用史賓賽家族中的其他珠寶製作成「史賓賽王冠」，至今王冠已有將近100年歷史，除了黛妃，她的兩個親姐姐也都是戴著這頂王冠出嫁。

「史賓賽王冠」並沒有官方售價，不過鑽石專家史東（Max Stone）表示，「根據史賓賽家族類似款王冠的售價，我估計這頂王冠的價值可能落在40萬英鎊（約新台幣1432萬元）」，「非常棒的細節及高品質的鑽石，更不用說它受歡迎的程度，這毫無疑問是一件非常有價值的傳家寶。」

已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。（資料照／美聯社）

《每日鏡報》指出，「史賓賽王冠」目前由黛妃的小弟、第九代史賓賽伯爵（9th Earl Spencer）查爾斯（Charles Spencer）繼承，英國媒體「GoodtoKnow」2021年引述消息人士指出，雖然威廉知道查爾斯也有女兒，不過兩人已有共識，王冠將傳給黛安娜的第一個孫女，也就是夏綠蒂公主。

The Spenser tiara should go to an in line Spencer woman. https://t.co/FVMGH9FmLO — Ice Maiden (@virginsnowbunny) September 11, 2022

另據澳洲雜誌《新思想》（New Idea）引述消息人士透露，夏綠蒂早就知道有關「史賓賽王冠」的一切，而且迫不及待要戴上它，「小綠蒂知道有關奶奶黛安娜的所有事，畢竟黛安娜是她的其中一個中間名，她也看過她戴王冠的照片。」