英國威廉王子成為王儲、繼承「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜後，妻子凱特也繼承已故黛安娜王妃的「威爾斯王妃」（Princess of Wales）頭銜，不過雖然繼承頭銜，英媒報導，黛妃的超值錢傳家寶、婚禮上配戴的王冠並不會傳給凱特，而是由凱特的女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）繼承。

綜合英國《Hello！》雜誌、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的王冠並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。

黛安娜王妃1981年結婚時，由於比女王的王冠更輕，因此她選擇佩戴娘家史賓賽（Spencer）家族的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）搭配禮服，這頂王冠不僅具有特殊的歷史意義，也價值連城，採用花環設計，中間心型向外以捲型裝飾延伸，依序點綴星星、喇叭型花飾。

已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。（資料照／美聯社）
已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。（資料照／美聯社）

《每日快報》（Daily Express）報導，王冠的中間部分是黛安娜的曾祖母辛西亞．漢米爾頓夫人（Lady Cynthia Hamilton）在1919年從史賓賽家族成員中收到的結婚禮物，1930年代珠寶商進一步使用史賓賽家族中的其他珠寶製作成「史賓賽王冠」，至今王冠已有將近100年歷史，除了黛妃，她的兩個親姐姐也都是戴著這頂王冠出嫁。

「史賓賽王冠」並沒有官方售價，不過鑽石專家史東（Max Stone）表示，「根據史賓賽家族類似款王冠的售價，我估計這頂王冠的價值可能落在40萬英鎊（約新台幣1432萬元）」，「非常棒的細節及高品質的鑽石，更不用說它受歡迎的程度，這毫無疑問是一件非常有價值的傳家寶。」

已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。（資料照／美聯社）
已故黛安娜王妃1981年與查爾斯王子結婚時配戴的傳家寶－「史賓賽王冠」（Spencer Tiara）並不會傳給凱特，而是將傳給夏綠蒂公主。（資料照／美聯社）

《每日鏡報》指出，「史賓賽王冠」目前由黛妃的小弟、第九代史賓賽伯爵（9th Earl Spencer）查爾斯（Charles Spencer）繼承，英國媒體「GoodtoKnow」2021年引述消息人士指出，雖然威廉知道查爾斯也有女兒，不過兩人已有共識，王冠將傳給黛安娜的第一個孫女，也就是夏綠蒂公主。

另據澳洲雜誌《新思想》（New Idea）引述消息人士透露，夏綠蒂早就知道有關「史賓賽王冠」的一切，而且迫不及待要戴上它，「小綠蒂知道有關奶奶黛安娜的所有事，畢竟黛安娜是她的其中一個中間名，她也看過她戴王冠的照片。」

文章來源：Princess Charlotte 'to get prized Diana heirloom' as she's 'given pick of royal jewels'
文章來源：Why Kate, the new Princess of Wales, will not inherit Princess Diana's wedding tiara
文章來源：Princess Diana's wedding tiara was 'very valuable' despite never belonging to the Queen
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