受到中度颱風梅花影響，台東往返綠島的客輪，11日下午1點30分後停航，一早各船公司開出總共16班船班，撤離4000多名遊客返台，多數遊客表示，由於原本就預計中秋連假最後1天 回本島，心情未受太大影響；12日的船班也全部停航。

3天的中秋連續假期，綠島湧入近5000千名遊客，島上滿滿的人潮，只是受到梅花颱風近逼影響，台東富岡到綠島的客輪，從11日下午1點半後停航，各船公司一早除了固定航班外，也加開船次總共16班船，趕在中午以前疏運4000多名遊客返台，綠島南寮港擠滿人潮，秩序尚稱良好。

大部份遊客行程都被迫縮短，不過，也都是預計11日回本島，有的只差幾十分鐘，有的提前半天，但是搭船過程平順，遊客說，心情都沒有受到太大影響，而且上午風浪還算平穩，沒有暈船，開心結束3天2夜的綠島遊，平安回家最重要。

不過，也有數名遊客不怕被「關島」，仍依既定行程搭船到綠島追風逐浪，綠島旅宿業者表示，颱風來造成船班取消剛好是連假的最後1天，當地的旅宿業也未受影響。

台東沿岸11日風浪還平穩，並沒有長浪出現，岸邊還有人戲水垂釣，富岡漁港裡，大部分船隻都己經進港躲颱風，只有少數漁船趁湧浪還沒出現，出海作業。

另外，第八河川局李宗恩局長表示，為避免長浪帶來災害，已通知開口合約廠商，將搶險機具預佈於沿海防汛塊堆置場、機具操作人員在現場待命。

台東縣政府也公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止進入範圍。並且不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自11日下午3時起生效。