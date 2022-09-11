衛福部日前公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會反彈，隔日指揮官王必勝緊急開會修正放寬適用範圍，據傳是民進黨台北市長參選人、前指揮官陳時中漏夜要求王必勝修正，藍營轟「地下部長」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，「是不是地下部長，大家看的很清楚」。

蔣萬安11日下午出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會。對於陳時中否認「地下部長」，蔣萬安說，是不是地下部長，大家看的很清楚。

蔣萬安指出，中醫師公會發一個新聞稿表達強烈不滿，衛福部限縮公費補助清冠一號的政策，後來發現輿論的撻罰「雨天收傘」，傳陳時中趕快去衛福部溝通，避免他今天下午的中醫師後援會成立大會可能受到中醫師的抗議，是不是地下部長，大家通過這樣的報導其實看很清楚。

蔣萬安提到，最重要的真的是應該要照顧到一般民眾，特別是BA.4、BA.5新型的病毒來襲，清冠一號又是中醫界非常稱許的用藥，希望以民眾為主、以民為念，不要這個時候突然取消相關公費補助。