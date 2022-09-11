男女交往，男生要不要幫女友剝蝦一直是熱門話題，一名女網友表示，昨日和男友一家人烤肉，她要求男友剝蝦給她吃被拒絕，她惱羞成怒當場翻桌，氣得要男友下跪道歉才肯原諒，男友家人看不下去要把她趕出家門，她大罵「我真的沒遇過這麼荒唐的一家人，是不是該放生了？」貼文引發網友撻伐，「妳只適合過每年的清明節」。

原PO昨（10）日於臉書社團《匿名2公社》指出，和男友交往1年，約會從未帶錢包，所有花費都由男友支出，令她的姊妹淘羨慕不已，她說「女人就是要把自己的架子端起來，男人才會對妳好」。除此之外，她要求男友每個月的14號都要送3千元以上禮物，因她認為生活需要儀式感，但男友突最近突說不想每次過節都要送禮物，她氣炸說「要不是男友跟我下跪道歉，我早就跟他提分手了」。

原PO表示，昨日和男友一家人烤肉，當中有她最愛吃的泰國蝦，她跟男友說想吃泰國蝦，男友夾了一隻給她，她當場喝斥「沒有剝要我麼吃？」男友僅回「要吃自己剝」，她氣得翻桌，接著對男友說要和好就必須下跪道歉。

原PO說，正當男友要下跪時，男友哥哥出面制止，要她馬上離開家裡，但原PO沒有帶錢出門，她向男友伸手要錢，男友爸媽也阻止，她氣得跳腳「我真的沒遇過這麼荒唐的一家人，這樣的男友我是不是乾脆一點放生？真的是氣死我了」。她還說，如果男友買一支最新的iPhone 14，就勉強原諒他，「但是他現在一通電話都沒有，是不是打算跟我分手？」

貼文曝光，不少網友怒轟她有公主病，「沒有公主命，卻有公主病」、「時間到了該吃藥了」、「有病記得看醫生」、「妳男友上輩子造了什麼孽」、「妳只適合過每年的清明節」。留言中也有人質疑故事的真實性，「怎麼感覺故事很假，妳是掰出來的嗎？」、「妳的故事好爛，文筆再加油」、「不及格，回去重寫」、「妳沒創作才能，退稿」、「哪裡抄來的劇本，再修一下」。