美國網球好手提亞佛。（美聯社資料照）

今年在美網扮演「美國希望」的提亞佛（Frances Tiafoe）打出大驚奇，雖然止步4強同時也獲得更多關注，包括前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）到場為他加油。提亞佛告訴美媒CNN說，身為極少數打網球的黑人，他必須付出雙倍的努力才能和統治網壇的白人競爭。

「我很肯定不是每個人都想看到我成功，他們終究不希望看到我們（黑人）獲得權力，我真的相信是這樣。」提亞佛表示黑人打進前100名的寥寥可數，讓他總是感覺像個「外來者」，因此決心要成為黑人孩子的榜樣。現在美國黑人孩子容易成為刻板印象的受害者，師長常勸他們改打美式足球或籃球，而不是棒球和網球。

提亞佛的父母來自西非的獅子山共和國，父親在華盛頓特區的網球中心擔任維修員，提亞佛兄弟早年直接在閒置的儲藏室居住。他原先打網球是要獲得獎學金以改變命運，但他愈來愈喜歡網球，真正開始對網球懷抱熱情。

其實美國網壇未必對黑人選手很差，對於威廉絲姊妹的成功從來不乏歌頌者。亞瑟艾許（Arthur Ashe）是首位拿下溫網單打冠軍的黑人選手，美網中央球場更以他命名為「亞瑟艾許球場」，還為他建立雕像。美國網協的選手發展部總管布萊克曼（Martin Blackman）指出主要是基層的黑人師資貧乏，才導致黑人孩子較不願意投身網球。