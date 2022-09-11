台鐵彰化路段計軸器故障導致史無前例大誤點，工作人員搶修3天，今天早上總算恢復正常行駛，但究責的部分才剛要開始。近日台鐵內部流出一個說法，表示雙計軸要配雙纜線，但出事路段是鐵道局施工的，只有一條纜線，才無法發揮備援功能。對此鐵道局對本報表示，該路段是十年前鐵工局時代施工；且無論幾條纜線，台鐵本該例行保養維護。

台鐵員林－花壇站間的計軸器8日上午故障，導致平交道號誌顯示錯誤，沒列車經過但號誌仍顯示紅燈、柵欄仍會放下。

根據今年9月公告的「台鐵局總體檢所列優先、一般及後續改善事項-改善辦理情形」第81條，台鐵總體檢小組曾建議台鐵檢討設置雙計軸器的效益、目的及必要性。台鐵當時的回應是，雙計軸器好處多多，包括可減少行車保安裝置設備數量；可使設備簡單化；可減少行車保安裝置設備維修；可降低工務路線養護成本；軌道可採用長焊鋼軌降低噪音；可提升路線安全等級；不受限電車線干擾，無距離限制，可用閉塞長度規劃區間，防水等級高。

最主要的是，雙計軸器是可互為備援，當單計軸頭故障時不影響列車營運，可降低因號誌設備故障造成的營運衝擊或班次延誤。且當單顆計軸頭故障時可遠端重置，若無法遠端重置，維修人員亦有較充裕時間至現場查修。

台鐵內部人士表示，換言之，雙計軸就等於備援系統，但前提是要有2條纜線，台鐵一般都有2條以上的纜線，但此次出事路段是鐵道局做的，只有1條纜線，所以1條纜線受干擾，2個計軸器都掛了。

對此鐵道局副局長溫代欣回應：第一，查不出員林鐵路高架化那個路段是不是鐵道局做的，因為那是十年前鐵工局時代施工；第二，不管是1條或2條纜線，都是依照台鐵規範在做，後續也都需要例行保養跟維護，確保系統穩定性。