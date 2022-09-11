國內總獎金最高、參賽人數最多的海洋派對「2022高雄SUP立式划槳邀請賽」，10、11日兩天在愛河灣水域熱鬧登場，高雄全家海神職業籃球隊球星吳怡斌、吳曉謹受邀出席開幕，與運動發展局局長侯尊堯、代言人蔡譯心體驗SUP立式划槳，推廣「還河於民」概念及參與水域活動，賦予港都海灣全新風貌。

今年高雄SUP邀請賽首度移師高雄流行音樂中心鯨魚堤岸，除了有精采的選手之夜、運動體驗、市集，喜歡音樂的民眾，也能在現場觀賞藍色狂想音樂餐廳樂團演唱或選擇參加水域體驗，讓民眾能在愛河灣畔與六大高雄在地創作IP氣球裝置藝術近距離接觸，共度中秋佳節。

海神顏值擔當吳曉謹代表體驗SUP，平時熱愛衝浪的他，站上槳板駕輕就熟，繳出超「水」準演出，唯獨出發前不小心與侯局長「擦撞」，讓場邊觀看的民眾不覺莞爾。吳曉謹說：「SUP最重平衡感，第一次在愛河灣體驗立式划槳很新鮮，是體驗愛河水域活動的不錯選擇。」

本次的SUP賽事總獎金30萬，有100米技術衝刺賽、50米繞標賽、還有6人制休閒龍舟板、4人制競技龍舟板競賽，吸引全國各地SUP好手中秋連假南下爭奪獎金。