甕窯雞業者回應，員工的動作可能造成一些誤會，會再加強員工訓練。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日前1名網友在臉書「爆料公社」PO文，說某天晚上10時許，詢問宜蘭礁溪知名甕窯雞店家，還有營業嗎？店家回應還有，該網友便進入用餐，但遭餐廳員工不時敲桌、手機音量放到最大，且故意說「是要走了沒」，讓該名網友及友人感覺很糟；該業者回應，員工的動作可能造成一些誤會，會再加強員工訓練。

該名網友PO文內容指出，約晚上10時許，先詢問店家是否還有營業，店家表示可以進去用餐，網友說雖然上菜很快，但吃飯總需要時間，店家員工在旁邊的桌子，把手機音量放到最大，還一直看向他們那桌，不時碎言碎語、敲桌發出一堆聲響，甚至還說，「是要走了沒」。

PO文網友強調，如不想等待他們用餐，該店家可以不接，讓員工快快樂樂收店下班，該網友說，吃到尾聲心情被弄得很糟糕、非常不愉快：還補充說明，其中一位友人因腸胃炎，用餐不到15分鐘，想借用洗手間，該員工大聲說，「廁所關了」，友人也體諒員工可能掃好廁所，還自己跑去對面便利商店借用洗手間。

該名網友表示，自己也待過餐飲業，也懂員工要下班了，卻還有客人的感受，但趕客人不是這樣的，不如態度好點的提醒他們用餐速度加快，因為店家準備打烊了。

PO文下網友回應高達400則，「店家接了態度這麼差，是在砸自己招牌」、「不要接了才在那靠北，真可憐」、「好爛喔！趕投胎逆」、「只能說爽了老闆，苦了員工、顧客」等留言。

甕窯雞業者表示，那批客人是最後一組客人，有請1位員工留守服務顧客，因該員工已是下班時間，就坐在旁邊一邊滑手機一邊等待客人用餐結束，難免會發出一些聲響，可能造成大家的誤會，會再加強員工訓練。