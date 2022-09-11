首屆世界聽障三人制籃球賽受新冠肺炎疫情影響延宕2年，終於今年9月7日至10日在以色列拉馬特干順利舉行；我國女子隊獲第6名、男子隊獲第7名，雙雙寫下我國參加國際聽障籃球賽事的新紀錄，表現可圈可點。

國際聽障運動總會(ICSD)及國際聽障籃球總會(DIBF)近年推展新興運動種類，三人制籃球賽原定應於2020年舉行，然而受新冠肺炎疫情影響，主辦國以色列宣告停辦賽事2年後，終於敲定在今年9月份恢復舉行，也是國際間逐漸揮別新冠肺炎疫情後，我國近兩年來首次派隊參加的單項國際聽障運動賽事。

我國駐以色列代表處李雅萍代表，特別在百忙中率領我駐處人員及眾多僑胞到場探視與加油，更送上以色列當地饒富特色的安息日麵包給代表隊打氣，為身處異鄉參賽的代表隊溫馨送暖。

本屆賽會我國派出男子隊4人及女子隊3人參賽，面對來自世界各國的勁旅，在幾乎每場球賽都處於身材劣勢下，我國主打快速導傳與外線投射為主的迅捷球風，讓一票歐陸長人吃足苦頭，也在大會間蔚為一股旋風，各國領隊與教練對我國隊伍的球風印象深刻。

男子隊在預賽階段連克愛沙尼亞、蒙古與地主以色列等隊，以分組第4名晉級八強複賽；女子隊雖遭瑞典逆轉以1分惜敗，仍靠著穩定的外線實力，以21比4擊退地主以色列隊，以第7名之姿晉級八強排名賽。

進入複賽階段，男子隊先是不敵人高馬大、球風剽悍的A組龍頭波蘭隊，重整旗鼓後，再戰同樣主打快速球風的西班牙，在外線未能穩定發揮下，仍靠著堅實的防守及戰術導傳緊咬對手，可惜終場仍以12比17落敗，落入與美國隊爭搶第七名的排名賽。

面對擁有兩名超過200公分長人的美國隊，中華隊靠著快速協防有效封堵禁區失分，再以切入分球、擋拆配合不斷創造外線空檔，兩分球連連得手，在大會賽程最終日上演一場小蝦米打大鯨魚的精彩戲碼，場邊觀眾看得熱血沸騰。終場我國男子隊以17比15拿下勝利，也順利取得本屆賽會的第7名，同時也創下我國聽障籃球隊史上首次戰勝美國隊的紀錄，賽後全場觀眾起立為我國男子隊的表現鼓掌歡呼，場面相當感動。

女子聽障籃球隊在暌違6年後再戰國際聽障運動賽事，本次以三名選手出戰，在無人輪替的狀況下，選手貫徹教練團的戰術指導，以積極協防、快速導傳及外線投射的戰術迎戰各國勁旅；八強複賽中，面對預賽階段以1分惜敗的瑞典隊，打完前半場我國僅小幅領先，最後3分鐘先靠著經驗豐富的許瑋玲切入得手，穩定領先局勢，再靠著廖又萱兩次的漂亮助攻，讓梁尚庭在最後30秒內連飆進兩顆兩分球鎖定勝局，以13比8扳倒瑞典隊，順利進入五、六名的排名賽，雖不敵希臘隊，但獲得第6名的成績也是我國聽障女籃史上的新紀錄。