除了消暑，豐富的營養素也能為毛小孩的健康加分。（新北市動保處提供）

雖然時序已進入秋天，但氣候還是十分炎熱，為了讓毛小孩們可以清涼消暑，新北市八里動物之家特別研發「五彩微風蔬果凍」，由動保員手工DIY製作，將番茄、紅蘿蔔、南瓜、地瓜、綠花椰菜等食材洗淨蒸熟、搗碎放涼、再拌入肉末分層放置，最後加入洋菜，放進冰箱冷藏凝結後，就成了毛小孩們的消暑聖品。

新北市各公立動物之家每周皆會煮鮮食給所內的毛小孩們享用，但在夏季時暑氣高漲，所以八里動物之家動保員別出心裁，研發了這款適合毛小孩食用的消暑食品「五彩微風蔬果凍」，不僅外觀色彩繽紛，內含多種蔬果的營養素，如富含茄紅素、B胡蘿蔔素的番茄、胡蘿蔔、南瓜，有保健眼睛的效果；富含花青素的藍莓及含有蘿蔔硫素的綠花椰菜也可舒緩皮膚敏感，有助皮膚保健。

動保處獸醫師表示，飼主在家手作寵物鮮食，不僅確保食物來源有品質，也可依照毛寶貝需求營養客製化，但提醒飼主要特別注意過敏原，像是洋蔥、蔥、蒜跟韭菜這些辛香料都不可添加，其含二硫化物易引發溶血性貧血，建議製作鮮食過程中，需以川燙、蒸煮不加調味料方式，遵守3個原則「少油、少調味、避開爭議食材」，並注意營養均衡讓毛寶貝吃的開心，飼主也能放心。

新北市動保處表示，新北8所公立動物之家皆用心照顧收容毛寶貝，每周實施煮鮮食計畫，採用當季生鮮蔬果、肉末及蛋，額外增加蛋白質維生素等營養素，提供毛寶貝更全方位營養攝取，毛色更亮麗動人，以最佳狀態等待有緣人來帶牠們回家。歡迎民眾來動物之家參觀，響應認養不棄養，一起給牠們一個溫暖的家。