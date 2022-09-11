台北市長柯文哲曾說任內幫北市還債570億，市議員苗博雅指出，柯宣稱自己最會還債，祕訣是近年北市府稅收與投資收入大幅增加，更揭露柯市府推出的敬老卡480點政策，根本是潛藏大錢坑，未來預算節節攀升卻找不到財源，就像丟炸彈給下一任市長。柯文哲表示，480點的敬老卡只是政策工具，本來就沒打算把預算編滿，會按照時代需要去調整。

苗博雅調閱資料發現，稅課收入方面，陳水扁為5740億，馬英九為7925億，郝龍斌為8540億，而柯文哲則高達1兆26億；投資收益方面，陳水扁為2億，馬英九為230億，郝龍斌為113億，而柯文哲則多達298億7100萬。以上可看出，柯所謂很會還債的祕訣，是從納稅人的口袋掏更多錢，以及富邦金控賺比較多。

苗博雅進一步說，除了收入增加，柯文哲耗盡祖產的幅度也最高，留下來的歲計賸餘歷年最低，比如陳水扁留給馬英九358.2億，馬英九留給郝龍斌293.7億，郝龍斌留給柯文哲231.97億，然扣除今年預計支出，柯文哲只會留187.53億給下一任市長。

此外，苗博雅揭露，柯文哲引以為傲的財政紀律中，還藏了一個大錢坑就是敬老卡480點，根據資料推估至2030年，敬老卡支出將高達每年18億，還有健保費全額補助，這兩項政見，未來節節高升的預算，將由下一任市長處理。

苗博雅指出，當初柯考量取消重陽敬老金將造成反彈，才推出敬老卡480點，作為補償措施，但根本沒想過財源怎麼來，她質疑，對一年發1500元的重陽敬老金，斤斤計較財源，但每月480點的敬老卡，就不必用心思考嗎？且一年社會局預算200億，老人福利預算74億，未來敬老卡480點的預算攀升到18億時，勢必排擠到其他福利。

柯文哲表示，他認為財政紀律做得不錯，全台灣經濟變化差不多，只有台北市是還錢的，其他縣市還沒有，而480點的敬老卡只是政策工具，本來就沒打算把預算編滿，比方後來開放計程車、運動中心等，會按照時代需要去調整，且費用增加的原因之一，是長者總人口數上升，此外，敬老卡中公共運輸的補貼，要跟停車收費綁在一起考量。