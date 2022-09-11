王錦賜校長與許福先生兩對夫妻接受主持人訪問夫妻相處之道。（梧棲區公所提供）

今天到場接受表揚的每對恩愛夫妻都有其不同相處哲學。（梧棲區公所提供）

梧棲區公所於今天在新港城國際宴會廳舉行「111年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，表揚梧棲區56對結褵50年以上夫妻盛裝出席，梧棲區金婚、鑽石婚及白金婚總對數為156對，包括5對白金婚、43對鑽石婚及108對金婚。都發展局長黃文彬代表市長盧秀燕出席與區長溫國宏共同頒贈「良緣相守、幸福牽手」紀念獎牌、喜餅禮盒，現場洋溢著幸福與溫馨的氣氛。

黃文彬說，婚姻不只是單純兩個人的結合，也是代表著兩個不同生活文化背景的家庭融合，夫妻兩人要相知相守、互敬互愛數十載實屬難能可貴。希藉由金、鑽、白金婚紀念表揚活動的舉辦，使社會得以重新省思和看見婚姻本質，透過在場夫妻的真愛見證，也激發大家對於婚姻建立與維持家庭和諧的重視。

「十年修的同船渡、百年普得共枕眠！」黃文彬指出，家是講愛的地方，不是講理的地方，只要彼此付出真情與愛意，就會讓家成為愛的港灣，讓每個人都喜歡回家。區長溫國宏恭賀每對賢伉儷在宜居梧棲好景好人文的環境下見證幸福良緣，祝福在場的每一對夫妻能夠繼續用真愛牽手一輩子，彼此相愛、幸福到永遠。

今天到場接受表揚的每對恩愛夫妻都有其不同相處哲學。中和里的王錦賜及陳翠屏夫妻俩人從相識戀愛到結婚，一路走來互相扶持。在結婚60多年裡，退休前王校長因工作關係幾次調動工作地點，有些地點離家較遠。無法天天陪伴在太太身邊，對太太甚感抱歉，說到激動處王校長數度哽咽。

王錦賜表示，他與太太兩人共同的興趣是讀書，以充實智能，教育優秀子女貢獻社會。於大甲國中校長退休後，仍投入教育工作，在財團法人台灣更生保護協會常務董事兼台中分會主任委員繼續幫忙，協助更生人教化，輔導教育工作，退而不休可稱為夫妻典範。

另外永寧里的許福及許蔡雪夫妻共苦同甘60餘載，許先生說平時他脾氣不好，非常的感謝上天幫他找了一個溫柔淑德的好太太，忍耐他的壞脾氣。許福非常感恩太太對他的容忍。太太現在身體狀況不佳，為了感謝太太，許先生現在每天煮飯給她吃，以回饋太太60多年來對他的包容。

梧棲區公所表示，這次活動主要為表揚渠等夫妻致力於維繫家庭倫理，並激發社會大眾對婚姻之重視、共同營造幸福家庭。今年梧棲區公所精心安排56對金婚、鑽石婚夫妻共同牽手走紅毯，重溫50年前，甚至是60年前夫妻倆人剛新婚時的喜悅與甜蜜。

牽手走紅毯的金婚、鑽石婚夫妻紛紛表示，自己彷彿又回到新婚時的雀躍、緊張與喜樂，感謝彼此願意學習信任、學習讓步與學習包容，才能一步一步走過磨合期，克服生活中一切阻礙，婚姻的道路才能如此長久，且越走越穩而甜蜜；夫妻攜手努力，奉獻家庭，今兒孫均有所成，承歡膝下，夫妻相互疼惜情牽一生，不但令人羨慕，也成為子孫及年輕人在婚姻道路上學習的楷模與典範。