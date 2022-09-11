李友廷昨在台北Legacy開唱。（華研國際提供）

李友廷昨（10日）在台北Legacy舉辦「冷身操2022 Live Tour」首演場，因適逢中秋節，李友廷出場便先祝福全場歌迷中秋節快樂，隨即搞笑自虧：「怎麼有人想在中秋節辦專場啊？我超熱愛烤肉，完全理解你們為了我犧牲什麼。」接著無厘頭說：「待會要用1.5倍速演唱快一點，讓大家都來得及回家烤肉。」

在演唱〈記得我〉、〈冷身操〉等一連串新曲前，李友廷分享製作《冷身操》EP的過程就像是寫一本私密的日記，透過音樂抒發自身的焦慮不安與挫折，他有感而發地道出近一年的心聲：「2022年過得很難熬，好像忽然老了十歲，但很開心最終把EP順利發出來了，也像把怨氣從音樂抒發出來一樣。」

李友廷在演唱會上萬梗齊發，〈宇宙小姐〉前他巧思地安排了讓樂手沒對上拍子的橋段，打趣說：「這個狀況就是『有待Sound Check』（有待商榷）。」引發全場哄堂。之後又分享關於自己的冷知識：「我沒有過人的音色和唱功，但我有一個很特別的技能，就是可以隨時隨地起雞皮疙瘩。」語畢直接在台上表演這項他自豪的特殊能力。