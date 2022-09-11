取自我駐教廷大使館臉書

前副總統陳建仁擔任總統特使出訪友邦教廷，昨天獲得教宗親自授頒宗座科學院院士證章，我駐教廷大使館透露，科學院院長涂克森樞機主教正要向教宗介紹陳建仁時，教宗方濟各笑著說「我認識他，他是台灣以前的副總統。」陳建仁此行先後與教宗見了3次面，展現台灣與教廷在各個層面的緊密關係。

我駐教廷大使館表示，陳建仁伉儷在昨天上午11點，與宗座科學院全體院士一起晉見教宗方濟各，由院長涂克森代表院士向教宗方濟各致問候詞，然後由科學院主席Joachim von Braun教授向教宗說明本年宗座科學院院會主題，同時感謝榮退院長Marcelo Sanchez Sorondo對科學院的貢獻，以及感謝教宗指派T樞機擔任新任主席。

教宗致詞時表示，宗座科學院的成立，至今在世界各國宗教中仍屬罕見，天主教成立科學院的初衷，即在於鼓勵人們對科學的熱情，以及對真理及知識的熱愛。教宗鼓勵院士們利用知識來締造和平，窮盡科學的一切可能性來避免戰禍，並追求真理、自由、對話、正義及和平。

教宗致詞後，逐一授予包含陳建仁在內的新任院士證章，並與每一位院士及眷屬親切問候及大合照。陳建仁表示，從教宗手中接過宗座科學院院士證章，真的是莫大的榮幸，今後一定要透過這個機會，讓世界看到台灣的科研成就。

我駐教廷大使館指出，陳建仁出訪教廷行程的第2天就受到教宗的個別接見，昨天再由教宗親自授頒院士證章，然後每位院士及眷屬都獲得再次與教宗單獨寒暄的機會。當涂克森正要向教宗介紹陳建仁時，教宗笑著說「我認識他，他是台灣以前的副總統。」

我駐教廷大使館表示，陳建仁這趟來教廷的「宗教慈善科學三合一外交之旅」 ，短短幾天之內就與教宗見了3次面，這絕對是空前紀錄，也展現了台灣與教廷在各個層面的緊密關係。