孩子的出生對許多家長來說都是人生里程碑。一名女網友分享，整理家裡時突然發現一本神秘筆記本，沒想到竟是媽媽記錄她出生的成長過程，包括何時開始翻身、何時開始叫爸媽、何時開始走路等一切，讓她直呼翻開第一頁就直接大哭！

19歲的原PO在Dcard發文表示，最近整理家裡五斗櫃時發現筆記本，第一頁就寫著「願以這本筆記本記下寶貝女兒XX的成長過程」，讓她直呼「當下看到直接大哭」，大概翻閱之後發現媽媽寫了總共4年，每一頁記錄了她還是嬰兒的各種情境，「包括什麼時候會翻身，開始叫爸爸媽媽，開始會走路，開始長牙齒…一切的一切都在這本筆記本裡，裡面也還有提到媽媽自己的喜怒哀樂…」。

網友分享媽媽得知她看了筆記本後，也忍不住偷偷哭了。（翻攝自Dcard）

原PO透露，她不太敢認真的看完所有文字，「因為我一定會哭的更慘哈哈哈」，也不禁讓她想要打昏國中叛逆期的自己，「看到家人這麼辛苦的把我養大然後我還壞壞！！真的不應該欸…」，也不禁期許自己除了愛爸媽以外，未來也能夠報答他們的養育之恩。另外媽媽得知原PO看到筆記本後，雖然要她不要再哭、不用對奉養爸媽有壓力，但也忍不住偷偷流下眼淚。

對此，許多網友紛紛回應，「真的要好好珍惜疼愛自己的父母」、「長大後超想爆打以前的自己」、「我媽也有一本這個！！但我翻開來只有第一頁有寫『上天今天給了我一份最好的禮物』什麼什麼的兩三句話，後面就都沒了，感覺我的三分鐘熱度是遺傳的」。