台塑企業暨王詹樣基金會捐贈餐袋，嘉惠雲林縣長青食堂用餐長輩。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業暨王詹樣基金會捐贈餐袋，嘉惠雲林縣長青食堂用餐長輩。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業暨王詹樣基金會捐贈餐袋，嘉惠雲林縣長青食堂用餐長輩。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業暨王詹樣基金會長期贊助長青食堂設備物品，與雲林縣政府共同守護長青食堂長輩的健康，日前捐贈長青食堂餐袋，具有保溫、防潑、好清洗等特點，讓長輩在疫情期間餐點採外帶方式時，有乾淨又實用的提袋可以使用，提高用餐品質。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是1個高齡化縣市，所以大力推動長照社福政策，照顧縣內長輩。自從她上任以來，雲林縣內從原本66處長青食堂，至今年7月底為止，已增加至156處，每天用餐的長輩高達約1萬2000人。

張麗善說，因疫情影響，食堂採用外帶形式，因此縣府在全縣各長青食堂發放餐袋給長輩，所需經費約114萬元，感謝台塑企業暨王詹樣基金會本著回饋地方、關心長輩的心情，近年來持續贊助全縣長青食堂用餐、烹煮設備及相關物品。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑指出，王詹樣基金會自2020年開始，已捐贈近3000萬元給長青食堂購置相關設備，亦贊助雲林國一女生9價HPV疫苗、0至2歲祖孫托育、國中小營養午餐食材升級等社會參與行動，這幾年累積捐贈超過4.5億元，希望可以拋磚引玉讓更多企業共襄盛舉，落實「雲林上場、幸福飛揚」精神。

雲林縣政府提到，縣府參加衛福部國健署「109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」，創下史上最佳紀錄，獲得3大獎項；110年更上一層樓，獲得高齡友善城市獎類「創新獎」、「活躍獎」，以及健康城市類「韌性與創新獎」、「健康平等獎」、「城市夥伴獎」，共5大獎項6件作品，成績為非六都第1，全台第2，持續打造雲林成為高齡友善城市。