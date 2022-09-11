擁有170cm身高的成人片女優苡若，因和網紅鄧佳華拍《華根初上》引起議論，當時她自信回應：「我是上過鄧佳華的女人」，並猛誇對方態度敬業。近日她上台灣第一女優吳夢夢YouTube頻道《思春社》，和吳夢夢一起討論拍《華根》時的感想與驚人內幕，令車戰豐富的吳夢夢聽完後狂讚，表示自己3部《華根》都有看，以處男表現來說，鄧佳華的確已經勝過9成人。

在影片中，苡若一開頭就被吳夢夢問：「妳有後悔過跟鄧拍片嗎？」，對此她大方回應：「還真的沒有」，坦言是自己喜歡所以拍，也說拍《華根》過程中，一直都是她較主動去「服務」，鄧佳華本人還挺被動的；此外，苡若也表明不設限愛愛的進行模式，讓吳夢夢不禁讚嘆：「哪有什麼不喜歡的事情」。

吳夢夢表示，她已看完三部《華根初上》，猛誇鄧佳華：「他以處男的表現來說，已經打掉剩下90%的人」，不過依然抗拒鄧佳華的長相，更何況對方被法院認證智商有問題；不過苡若出面緩頰，認為鄧佳華其實很有勇氣，「有想做的事就做了」，並強調自己不是在替他說話，只是想不到有什麼跟他愛愛的缺點。

吳夢夢誇獎鄧佳華，在《華根》中的表現已打趴90%的人了。(圖/思春社 Youtube)

苡若跟吳夢夢都贊同，思春社邀請鄧佳華拍片當男主。(圖/思春社 Youtube)

苡若大笑說，思春社乾脆邀鄧佳華當第一男主角，讓吳夢夢立刻高呼擊掌，並認真解釋原因：「之所以台灣AV會想要用他，主要就是因為他的流量高、他有商業價值、他賣得動」，強調成人片重點並非女優顏值，因此只要鄧佳華出現在新聞的一天，就會有片商想用他，直誇：「這也算是台灣AV的一個里程碑」。

吳夢夢勸苡若藉《華根》讓自己更有曝光度，也藉此獲得更多機會。(圖/鄧佳華 FB)

吳夢夢也問苡若，為何不趁著《華根》人氣尚在，創立粉專被大家看見？對此，苡若說她拍完《華根》後對片酬、片商毫無幫助，更重要的一點是，她其實不喜被外界打擾，也就是說事情皆有所取捨，例如她就堅決不隆乳、不整形，自然片酬就不會高。