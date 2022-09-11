開啟手機功能避免iMessage詐騙訊息侵擾。（刑事局提供）

刑事局建議關閉iMessage功能。（刑事局提供）

刑事局統計近日民眾接獲的詐騙簡訊，幾乎全數為iMessage簡訊，而iMessage服務是蘋果手機專用的訊息功能，相較使用其他系統的手機，因iMessage需自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，以致近期遭詐騙集團鎖定，針對iMessage用戶大肆發送「衛生福利部發放紓困貸款及防疫補貼」、「有急事找您，請加賴」或「鈔好貨，提醒您已獲得新臺幣50萬貸款資格」等詐騙訊息。

疫情指揮中心已對此澄清，衛福部、疾管署及地方衛生局等官方均未發布類似訊息，民眾務必提高警覺，勿點擊不明來源連結或輕易提供個資，刑事警察局強調，政府單位及合法設立的金融機構，絕對不會透過iMessage傳送通知，更不會以iMessage 提供網址連結或要求加入LINE ID，再向民眾索取身分證、銀行帳號、密碼或其他個人資料。

為避免 iMessage 詐騙訊息侵擾，刑事局指出2種作法，一、開啟【過濾未知的寄件人】功能。二、如未使用iMessage進行通訊，建議可「直接關閉」此項功能。為了維護台灣整體網路安全，台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT／CC)已架設「Phishing Check 釣魚通報平臺」民眾可前往【https://phishingcheck.tw】通報。