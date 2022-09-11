梅花颱風逐漸接近台灣，尤其北部及東北部地區首當其衝，水利署副署長曹華平今日邀集新北、台北市水利首長及相關河川局、水資源局召開視訊會議。水利署強調，適逢中秋大潮，要求保持高度警覺及注意人員安全，即時掌握颱風降雨動態。

目前石門水庫已提前進行調節性放水，水利署建議民眾，雙北河濱車輛「只出不進」，也呼籲已停放在河道高灘地的車輛密切注意淡水河流域沿岸橫移門關閉的訊息儘早撤離，另外水利署也會嚴加監控颱風及雨量最新動態預為因應。

水利署表示，梅花颱風目前移動速度緩慢，預期對北部及東北部區域影響較大，又適逢大潮期間，請第一河川局注意沿岸地勢較低窪可能受影響地區，確認抽水站正常運轉；請第十河川局及台北水源特定區管理局與新北市政府、翡翠水庫管理局保持密切聯繫，並完成新店、烏來、石碇、坪林、雙溪等地區水利設施巡檢檢，確保排水系統暢通，減少淹水風險。

北區水資源局加大發電放水量、啓動排砂隧道等調節性放水措施，預留蓄洪空間；各移動式抽水機備妥油料，並預布於容易致災地區，防汛護水志工與地方政府自主防災社區啟動協助通報及減災措施。

水利署也再次呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。