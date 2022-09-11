昨（10日）起五星逆行升級至六星，對每個星座也帶來不同程度的影響。算命網站《科技紫微網》指出，水瓶座、摩羯座、處女座、雙子座能在9月收獲超高人氣，甚至被桃花包圍，脫單機率大幅提升。

▍水瓶座

9月的水瓶對愛情十分渴望，就算是再佛系的人，也會遇到意外的機緣，打亂你的生活節奏，讓你無法不心生悸動，但因為這個月你的情緒不太穩定，內心總有些矛盾的情緒互相衝突，所以想把曖昧的苗頭燒成愛情的烈火，還需要多些耐心和技巧。

就算談戀愛這件事不在你的計畫之中，就算曖昧過後沒能修成正果，享受一下短暫的甜蜜又何妨？9月正是水瓶脫單的幸運月，只要保持開放的心態，自然能夠吸引情投意合的異性，而同學聚會、團體聯誼，將會是你在這個月裡邂逅一些優質異性的場合。

▍摩羯座

9月的摩羯能夠調整身心，並以最好的狀態投身於人際交往中，不僅在各種社交場合上都能應對自如，與異性交往也進退有度，不以脫單為唯一目的，自然的跟異性相處，反而能以最放鬆的心態，招來四面八方的桃花。

雖然部分單身的摩羯會在追愛路上不得志，但千萬不要低估自己的魅力，有人不解風情，就會有人欣賞你的優秀，堅定內心、減少自我懷疑，才能招來真正受你吸引的桃花。

▍處女座

9月的處女在感情方面會有美妙的體驗，如果你此時已心有所屬，多製造兩人獨處的機會，就有可能打破最後那層窗紙，正式進入戀愛，達成雙方心願。

9月的處女也會一改先前的懶散作風，開始打理個人形象，無論內在或外在都表現出煥然一新的氣質，是向外界展示風采的絕佳時期，另外這個月會有不少熱心人士介紹對象給你，千萬不要習慣性的拒絕，先接觸看看再說，畢竟學習與異性相處，也是脫單路上的必修學分。

▍雙子座

9月的雙的桃花很多，但多半都是主動出擊型的，所以若對方熱情邀約你出門吃飯、遊玩，可千萬別再找藉口躺在家裡擺爛，快點出門尋找你的緣份吧！另外，在自己常待的地方多擺點鮮花，也能夠增旺你的人氣。

不要總是盯著遠方的緣分，更別等著天上掉桃花，9月最適合雙子主動向異性釋放信號，你的魅力和高情商，很可能讓你暗戀的對象把持不住，對你棄械投降。