遠北竹北乾杯燒肉居酒屋，連假期間訂位全滿。（遠百竹北提供）

中秋節連假3天，遠東百貨統計業績較去年成長，既有店成長近兩成，含遠百竹北店共有近3成5的高成長。其中，精品名品既有店成長近3成3，含遠百竹北衝破4成；服飾類以男裝、家電、餐廳小吃為優，都是表現極優的業種。

台中大遠百中秋連假活動，從9月9日連假首日推出「九九台灣狗狗節」，邀請毛寶貝同慶外，並和館內虎牌攜手製作團圓章魚燒、還有樂事巨型釣魚機互動體驗等，吸引許多家庭客群；9月15日台中大遠百周年慶VIP預購也將登場，許多民眾暖身看貨，及搭上秋裝新品換季潮，秋冬成套套裝、加熱型家用電器詢問度高。

遠百竹北中秋連假期間，餐飲及親子休閒娛樂表現突出，3樓史萊姆實驗室人潮滿，手做體驗受家長喜愛，而遠百竹北7樓「乾杯燒肉居酒屋」人潮熱絡，連假期間訂位全滿，店門口也湧現排隊人潮。

高雄大遠百9月9日攜手市政府舉辦淨零綠生活的「秋節送暖暨回收循環樂市集」活動，現場設有二手家具展售、資源回收兌換、循環維修等主題攤位，吸引許多愛挖寶的民眾前來。