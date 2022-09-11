國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊有立委林奕華、媒體人陳國君等人進駐，但傳出多頭馬車狀況明顯，團隊發言人、議員都無法事先掌握政策內容，錯失幫忙美化及辯護的機會。蔣萬安今天回應，選舉期間這種外界分化的言論不曾少過，他們不會被見縫插針。

蔣萬安今天下午出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會，蔣萬安說，選舉期間這種外界分化的言論不曾少過，他們不會被見縫插針，內部的溝通非常暢通，在政策的討論上面沒有問題。

蔣萬安競選總幹事林奕華則駁斥，這不知道從哪邊來的，「空穴來風啊！」現在很多各界好的人馬過來，彼此聯繫非常暢通，她也都很清楚政策，「所以我不知道這個知情人士有沒有比我知情更多」其實在競選總部裡面，應該所有的運作、橫向聯繫，她是最了解的。

林奕華指出，政策哪時候要發布，都在他們相關規畫之中，只是當然政策內容尊重專業，請各方有經驗學者或是以前的政務官協助，但所有工作時程、如何讓民眾更了解政策內容，這部分是總幹事的責任。

林奕華強調，他們的橫向聯繫都非常暢通，幾位也都合作的非常有默契，當然怎麼跟議員之間更直接的聯繫，讓他們第一時間了解狀況，這部分都可以再予以精進。

另外，民進黨立委何志偉日前替民進黨台北市長參選人綁鞋帶，遭質疑觀感不好，蔣萬安直言，謝謝團隊成員幫他處理很多大小事情，「但幫忙綁鞋帶這是有點誇張」。