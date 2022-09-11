43歲金曲歌王曹格和造型師老婆吳速玲2008年結婚，兩人育有1子1女，今年3月遭傳情變，連藍心湄點名「不要帶我老婆出去認識男人」，逼得吳速玲登門向藍心湄道歉；半年過去，曹格與吳速玲已經久未同框，今（11）日曹格突曬出兩人同框照，並寫下「關你屁事啊？」，讓粉絲好奇又發生何事？

中秋節是家人團圓的日子，許久未和老婆吳速玲同框的曹格，也在中秋佳節曬出兩人放閃照，照片中曹格將頭部依偎在吳速玲香肩上，看似甜美的合影，在貼文卻寫一句「關你屁事啊？」，照片上難得讓粉絲見到他們的幸福感，但突然的情緒抒發文及在限動中還寫下：「所有叫我去死的人，希望你永遠記得。所有愛我的人我會記得，其他人繼續過娛樂，讓自已覺得好過就好」2個PO文一對照，令許多粉絲耽心。

粉絲除了為曹格「加油」外，紛紛留言「那些都不用管，做自己就行了。一直支持你的！」、「終於看到夫妻同框了」、「你們終於合體了」、「撒狗糧囉」、「你們那麼sweet的放閃了」，粉絲對於他們的夫妻合體既期待又高興。

曹格突在IG限動發文。（圖/曹格IG）

其實，曹格先前就曾透露因在2017年被醫生診斷出罹患躁鬱症，覺得會給家人帶來困擾而暫時搬離天母愛巢，夫妻倆的感情及相處模式自已知道就好，對於藍心湄被捲入風波也很大氣回應：「曹格應該是中文不好，才會有這些誤會。」